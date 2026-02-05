GroenLinks-PvdA pleit voor extra zebrapaden op Oudewerfslaan

WINSCHOTEN – GroenLinks-PvdA heeft het college van B&W gevraagd, om te kijken naar extra zebrapaden op de Oudewerfslaan in Winschoten. Tijdens een werkbezoek aan de kinderopvang Kideo in die straat constateerden raadsleden van de partij dat het drukke verkeer onveilige situaties oplevert voor kinderen en hun ouders.
Veel voetgangers
Dagelijks steken veel voetgangers de weg over om naar school, de sportverenigingen, de kinderboerderij of het Stadspark te gaan. Met de recente vestiging van kinderopvang Kideo in de voormalige lagere school neemt het aantal overstekende kinderen verder toe.
Naar aanleiding van raadsvragen hierover heeft het college heeft aangegeven bereid te zijn om te onderzoeken hoe extra zebrapaden kunnen worden gerealiseerd.
Snelheid omlaag
De Oudewerfslaan is een drukke weg waar relatief hard wordt gereden. Volgens raadslid Aart Jan Langbroek van GroenLinks-PvdA is het verbeteren van de oversteekveiligheid dan ook noodzakelijk. “Zebrapaden geven automobilisten een duidelijk signaal dat zij alert moeten zijn op overstekende voetgangers. Bovendien zorgen ze ervoor dat de snelheid omlaaggaat. Dat is vooral op deze plek, met veel kinderen, van groot belang.”
Maatregelen
Uiteindelijk zouden er drie nieuwe oversteekplaatsen kunnen komen: ter hoogte van de Hortensiastraat, de Tromplaan en bij de kruising met Bovenburen. GroenLinks-PvdA hoopt dat het college op korte termijn de benodigde financiële middelen vindt om deze maatregelen uit te voeren.
Bron: Alida Michels