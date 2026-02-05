Hackers lekken privégegevens personeel Veenkoloniaal Museum

VEENDAM – Het Veenkoloniaal Museum in Veendam blijkt al sinds 7 januari 2026 slachtoffer te zijn van een ransomware‑aanval. Criminelen hebben inmiddels ruim 25 gigabyte aan interne documenten online gezet, waaronder woonadressen, telefoonnummers en handtekeningen van medewerkers en vrijwilligers.
De hackers eisten losgeld en dreigden de buitgemaakte data openbaar te maken. Toen het museum niet betaalde, werd de volledige dataset gepubliceerd. Uit het materiaal blijkt dat vrijwel de hele bedrijfsvoering is geraakt: contracten, notulen, facturen en uitgebreide lijsten met persoonsgegevens.
Door het lek lopen betrokkenen een verhoogd risico op phishing en identiteitsfraude, omdat criminelen met gestolen gegevens overtuigende nepmails kunnen maken of zich als slachtoffers kunnen voordoen.
Directeur van het Veenkoloniaal Museum Hendrik Hachmer laat in een reactie het volgende weten: ‘Na de hack hebben we direct alle betrokkenen en autoriteiten geïnformeerd. We konden traceren wat gehackt was. Dus alle direct betrokkenen weten ervan. Een groot deel valt gewoon onder de openbaarheid van bestuur en is ook te zien op onze website. Ook de foto’s van de Beeldbank en onze collectie staan binnenkort online. Verder kregen we van overheidsinstanties het advies om niet te betalen en vooral niet te veel de publiciteit te zoeken, omdat je daarmede juist crimineel gedrag beloont en anderen door publicaties van diverse hacks toch maar gaan betalen. Kortom, hoe meer publiciteit, hoe liever de hackers dit hebben en hoe meer mensen toch maar grote bedragen gaan betalen. Wij investeren dit geld liever in cultuur’.
