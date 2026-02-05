DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Tussen dinsdag 3 februari 18.00 en woensdag 4 februari 09.00 uur vond bij bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Hampoel 58 in Papenburg een ongeval plaats. Een onbekende automobilist verloor op het gladde wegdek de controle over zijn voertuig en botste tegen een elektriciteitskast. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961/9260.
Om 5.15 uur gistermorgen vond op de kruising van de Umländerwiek links met de Johann-Bunte-Straße een ongeval plaats. Een onbekende bestuurder van een witte bestelbus verleende geen voorrang aan een 48 jarige automobilist. De laatste week uit om een aanrijding te voorkomen en botste tegen een paaltje. De schade bedraagt 1.000 euro. De bestuurder van de bestelbus is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961/9260
Dörpen
Om 22.30 uur is gisteravond een 39 jarige chauffeur met zijn vrachtwagen tegen de vangrail langs de A31 ter hoogte van Dörpen gebotst. Hij bleef ongedeerd. De vrachtwagen moest door een berger afgevoerd worden. Hiervoor is de A31 ter hoogte van het ongeval enige tijd afgesloten geweest. Rond half zeven vanmorgen was de weg weer vrij. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.
Meppen
Tussen dinsdag 14.00 en woensdag 07.00 uur is aan de Uhlandstraße een geparkeerde grijze Opel Insignia aangereden. De wagen heeft voor 2.000 euro schade links aan de achterbumper. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland