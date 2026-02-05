Mevrouw De Boer 102 lentes jong

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 4 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS WINTERS | MORGEN WEER IJZELKANS

Het koude winterweer gaat bij ons ook vandaag door want er staat nog steeds een oostenwind en het vriest: de temperatuur ligt tussen de -3 en 0 graden. Er kan wat motsneeuw vallen en de meeste tijd is het bewolkt, maar soms kan de zon eventjes doorbreken.

Vannacht is er niet veel verandering maar het wordt weer iets kouder: minimumtemperatuur vannacht rond -3. Overdag wordt het 0 tot +1 en gaandeweg de dag valt er soms wat regen. En dat kan zeker weer wat ijzel geven. Daar hebben we ook zaterdag eerst nog last van, want pas zaterdagochtend komt de temperatuur een paar graden boven nul.

In het weekend is het meestal droog met lichte dooi: maximum zaterdag rond 5 graden, zondag rond 3 graden. ‘s Nachts daalt het nog tot rond het vriespunt dus dan zal er weer gladheid optreden. Overdag is er af en toe zon met een matige zuidoosten-wind. Ná het weekend is het ook nog niet voorbij met de winter, met ‘s nachts lichte vorst en middagtemperaturen iets boven het vriespunt.