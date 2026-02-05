Mevrouw De Boer 102 lentes jong

OUDE PEKELA – Een bijzonder feestelijke dag vandaag: Truus de Boer mag maar liefst 102 kaarsjes uitblazen. En daarmee is zij de oudste inwoner van Pekela! Burgemeester Jaap Kuin ging daarom met een grote bos bloemen bij haar langs.
Mevrouw De Boer was samen met haar overleden man Koos jarenlang de drijvende kracht achter het gelijknamige Pekelder transportbedrijf. Tijdens hun huwelijk kregen ze drie zoons en een dochter. Inmiddels zijn daar vele klein- en achterkleinkinderen bijgekomen.
Hoe gaat het nu? ‘Oma Molen’, zoals de kleinkinderen haar vroeger noemden, is vorig jaar verhuisd van de Feiko Clockstraat naar Het Dokhuis. Daar woont ze met veel plezier. ‘En deze kamer is groot genoeg om de hele familie op bezoek te laten komen’, voegt ze er met een glimlach aan toe. Vandaag bleek niets minder waar: de kamer zat vol met verjaardagsvisite.
‘Tot volgend jaar!’ zei ze steevast, terwijl ze de burgemeester de hand schudde.
Bron: Gemeente Pekela