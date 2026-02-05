Pannenkoeken eten bij de Wedderwegkerk

OUDE PEKELA – Op dinsdag 17 februari wordt bij de Wedderwegkerk in Oude Pekela weer een gezellige pannenkoekenavond georganiseerd.
De pannenkoeken worden gebakken door een enthousiaste groep vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten is welkom vanaf 18:00 uur in het gebouw naast de Wedderwegkerk. Rond 19:00 uur eindigt de avond.
Mee-eten is gratis, maar ze vragen u om u van tevoren aan te melden, zodat ze een inschatting kunnen maken van het aantal pannenkoeken dat gebakken moet worden. Na afloop is er de mogelijkheid om een vrije gift te geven, die bestemd is voor een goed doel.
Geef voor 15 februari door met hoeveel volwassenen en kinderen u komt, door een mail te sturen naar: scriba.pgop@gmail.com
Bron: Kerkenraad PG Oude Pekela