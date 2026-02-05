Scheidsrechtersavond bij v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – In nauwe samenwerking met de scheidsrechtersvereniging Oldambt & Veenkoloniën organiseren de jeugd-, scheidsrechters- en activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde woensdagavond 18 februari een zgn. arbitrageavond. Deze informatieve scheidsrechtersavond vindt plaats in de kantine van de vereniging op sportpark De Barlage in Vlagtwedde.
De bijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor scheidsrechters, maar ook overige belangstellenden zoals assistent-scheidsrechters, leiders, trainers, maar ook spelers en overige voetballiefhebbers zijn van harte welkom. De avond wordt verzorgd door Martin Wever, voorzitter van de COVS Oldambt & Veen-
koloniën en momenteel deel uit makend van het talententraject van de KNVB. Hij verzorgt de avond in samen- werking met Olf Pruisman, eveneens bestuurslid van de COVS-vereniging.
Als je iets meer wilt weten over de nieuwste spelregels, de handsbal, buitenspel, het ontnemen van een scoringskans van een doorgebroken speler, het geven van kaarten etc., dan mag je deze avond niet missen. De toegang, een kop koffie en één consumptie zijn gratis.
Zet de datum in je agenda: woensdag 18 februari (inloop vanaf 19.30 uur; start 20.00 uur) in de kantine van de v.v. Westerwolde.
Bron: v.v. Westerwolde