Singer-songwriters Bertolf Lentink & Diederik Nomden in vanBeresteyn

VEENDAM – Op donderdag 12 februari 2026 staan Bertolf Lentink en Diederik Nomden samen op het podium van theater vanBeresteyn met hun voorstelling Two Of Us. Een intieme avond vol prachtige songs, fraaie tweestemmigheid en persoonlijke verhalen.
Bertolf Lentink en Diederik Nomden behoren zonder twijfel tot de beste singer-songwriters van Nederland. Hun muzikale vriendschap begon in 2003, toen zij elkaar ontmoetten bij een concert van Paul McCartney. Sindsdien kruisten hun paden elkaar regelmatig in uiteenlopende muzikale projecten, maar Two Of Us markeert hun eerste gezamenlijke theatertour.
Met hun nieuwe album Two Of Us op zak vieren de mannen ruim twintig jaar vriendschap. In een intieme setting delen ze mooie én grappige verhalen, zingen ze hun eigen songs en laten ze horen hoe sterk hun stemmen samenkomen in verfijnde tweestemmigheid. Daarnaast brengen ze eerbetonen aan gezamenlijke muzikale helden als Gerry Rafferty, Stephen Stills en natuurlijk Paul McCartney.
Two Of Us is een warme, persoonlijke voorstelling voor liefhebbers van ambachtelijke popmuziek, sterke melodieën en oprechte verhalen.
Datum: Donderdag 12 februari 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn