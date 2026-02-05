Veel schaatsplezier en jubileum op ijsbaan De Poststruiken in Sellingen

SELLINGEN – Sinds woensdag is ijsbaan De Poststruiken in Sellingen weer geopend voor het publiek. Donderdagavond trok de ijsbaan, gelegen in het natuurgebied van Staatsbosbeheer, veel bezoekers. Jong en oud maakten dankbaar gebruik van het ijs om nog een aantal rondjes te schaatsen en te genieten van de winterse gezelligheid.
De avond had een extra feestelijk tintje vanwege een bijzonder jubileum. Bestuurslid Jan Elze Meendering werd in het zonnetje gezet vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van het bestuur van de ijsbaanvereniging. Meendering trad al op 20-jarige leeftijd toe tot het bestuur en is sindsdien een vertrouwd gezicht binnen de vereniging. Namens het bestuur ontving hij een envelop met inhoud en een bos bloemen als blijk van waardering.
De ijsbaan is morgen weer geopend vanaf 10.00 uur. Bezoekers kunnen rekenen op een gezellige sfeer, met volop schaatsplezier en voor velen ook de gelegenheid om bij te praten met vrienden en bekenden.
In 2024 bestond IJsbaanvereniging De Poststruiken precies 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum werd in de kantine van de ijsvereniging – door leden liefkozend “de keet” genoemd – een gezellige middag georganiseerd voor donateurs. Zij konden genieten van een fotopresentatie over de rijke geschiedenis van de vereniging, begeleid door sfeervolle accordeonmuziek.
Foto’s: Johannes Velthuis