Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zaterdag 14 februari Nestkastjes timmeren (jeugd)

10:00 uur – 11:30 uur en 13:00 uur – 14:30 uur Bezoekerscentrum EnnemaborgHoofdweg 96, Midwolda

Een gezellige klusmiddag voor kinderen en hun ouders: vogelnestkastjes timmeren om vogels een extra handje te helpen in het broedseizoen!



Zondag 15 februari Stevige winterwandeling

10:00 uur – 14:00 uur Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Een afwisselende wandeltocht van circa 14 kilometer voor liefhebbers van natuur en buiten zijn. Vanaf de Coendersborg in Nuis wandel je door weilanden en natuurgebieden, waar vaak diverse vogelsoorten te zien zijn. Onderweg vertellen de gidsen meer over het landschap en de natuur. Het weer kan alle kanten op, dus goede kleding en schoeisel zijn belangrijk. Bij terugkomst staat in de schuur van de Coendersborg een warme kop erwtensoep of vegetarische soep voor je klaar.



Zondag 15 februari Zondagochtendlezing: Stadssnorkelen

11:00 uur – 12:30 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Nederland is een echt waterland, maar het leven onder het wateroppervlak blijft vaak verborgen. Tijdens deze lezing zet je een denkbeeldige duikbril op en ontdek je hoeveel verrassend leven er schuilgaat in ons zoete water, ook vlak bij huis. Je hoort hoe elk water zijn eigen ‘oerwoud’ aan soorten heeft en waarom oppervlaktewater, zeker in tijden van klimaatverandering, zo belangrijk is. Een inspirerende kennismaking met wat er onder het Groningse water leeft.

Zondag 15 februari Snertwandeling rond de Ennemaborg

11:00 uur – 13:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Tijdens de wandeling wordt stilgestaan bij bijzondere kenmerken op het landgoed. Het landgoed is heel afwisselend met open weilanden, loofbossen en natuurplassen. We kunnen dan ook verschillende dieren en vogels tegen komen. Na de 2 uur durende wandeling staat voor iedere deelnemer een heerlijke kom zelfgemaakte erwtensoep klaar in Bezoekerscentrum Ennemaborg en kunnen we gezamenlijk nagenieten van de wandeling.

Zondag 22 februari Ontdek grensverhalen van Bourtange

12:30 uur – 15:30 uur Bourtangerveld W. Lodewijkstraat 33 Bourtange

Struin met gidsen van Het Groninger Landschap langs de historische grens van Bourtange. Je volgt oude paden, zoekt naar verdwenen en nog bestaande grenspalen en hoort verhalen over het bijzondere verleden van dit gebied. Hoogtepunt is de Bentheimer grenspaal uit 1784, een uniek stukje erfgoed. De wandeling start bij Museum Terra Mora in de Vesting, waar de gidsen je opwachten. Een mooie tocht door het grensgebied vol geschiedenis.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

