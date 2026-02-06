BBB Westerwolde doet officieel mee aan gemeenteraadsverkiezingen 2026

WESTERWOLDE – BBB Westerwolde doet officieel mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. De kandidatenlijst en alle benodigde stukken zijn inmiddels ingediend bij de Kiesraad en de
deelname is nu definitief.
Met een sterke en betrokken kandidatenlijst gaat BBB Westerwolde de verkiezingen in. De
kandidaten komen uit verschillende dorpen binnen de gemeente en zijn actief betrokken bij wat
er leeft in Westerwolde. Mensen die weten waar inwoners tegenaan lopen en die zich willen
inzetten voor oplossingen die werken.
BBB Westerwolde staat voor leefbare dorpen, veiligheid, ruimte voor boeren en ondernemers, goede zorg en een eerlijke, nuchtere politiek. Geen loze beloftes, maar doen wat nodig is voor Westerwolde. Fractievoorzitter Herma Hemmen zegt hierover: “We zijn trots op onze kandidatenlijst. Dit zijn mensen die midden in de samenleving staan en zich met overtuiging willen inzetten voor onze gemeente. Mijn ‘eigen’ Lijst Hemmen gaat volledig op in BBB Westerwolde. Samen gaan we bouwen aan een sterke lokale partij.”
BBB Westerwolde kijkt uit naar de campagne en naar het gesprek met inwoners over de toekomst van Westerwolde.
Kandidatenlijst BBB Westerwolde – Gemeenteraadsverkiezingen 2026
Herma Hemmen – Ter Apel
Jochem vd Woude – Vlagtwedde
Annet Boonman – Bellingwolde
Joeri Folkers – Ter Apel
Heleen Meijer – Ter Apel
Benny Bredek – Ter Apel
Hendrik-Jan Kieft – Bellingwolde
Erik Smelt – Bellingwolde
Gerwin Roelofs – Vlagtwedde
Bron: Jochem vd Woude, BBB Westerwolde