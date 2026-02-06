Beroepenfeestweek Campus Winschoten sluit af met onthulling kunstwerk

WINSCHOTEN – Deze week stond de campus van het Dollard College in Winschoten volledig in het teken van toekomstoriëntatie. Tijdens een meerdaagse beroepenfeestweek maakten leerlingen kennis met uiteenlopende beroepen, opleidingen en werkvelden. Door ontmoetingen met professionals en praktische activiteiten werden zij gestimuleerd na te denken over hun eigen toekomst.
De aftrap vond plaats met een beroepenplein waar verschillende organisaties en instanties zich presenteerden. Medewerkers van de gemeente Oldambt gaven uitleg over werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals infrastructuur, groenbeheer en techniek. Ook het waterschap Hunze en Aa’s liet zien hoe veelzijdig het werk binnen de organisatie is, onder meer met demonstraties en gastlessen in de klas.
Wetenschap en techniek kregen eveneens een prominente plek. De Rijksuniversiteit Groningen bezocht de school met een interactieve truck waarin leerlingen op een laagdrempelige manier kennismaakten met onderzoek en innovatie. Daarnaast kwamen tijdens lessen diverse bedrijven en organisaties langs om te vertellen over werken in onder andere de bouw, metaal, techniek en voedselverwerking. In totaal deelden tientallen gastdocenten hun ervaringen en verhalen met de leerlingen.
Naast activiteiten op school gingen leerlingen ook op pad. Er waren excursies naar verschillende locaties in Winschoten, waar zij onder meer ontdekten wat er komt kijken bij jongerenwerk en zorgopleidingen. Door deze afwisseling tussen luisteren, doen en beleven was er voor iedere leerling een passend onderdeel.
De week werd feestelijk afgesloten met een bijzondere onthulling. Op de campus werd een groot kunstwerk gepresenteerd dat is geïnspireerd op tekeningen van leerlingen over hun toekomstbeeld. Onder begeleiding van kunstenaar Manuel Alaniz uit Nicaragua werkten honderden leerlingen de afgelopen weken aan hun visie op het jaar 2040. Tijdens de afsluiting werden de kunstwerken door burgemeester Cora-Yfke Sikkema, docente Marleen Bos, een aantal leerlingen en Manuel Alaniz onthuld.
Docente Marleen Bos – Linnenkoper van Educatiecentrum De Bostuin werd na afloop in het zonnetje gezet en met een bloemetje bedankt voor haar inzet.
Foto’s: Jan Glazenburg