Computercursisten ontvangen certificaat in buurthuis ’t Ganzenust

WEDDE – In buurthuis ’t Ganzenust hebben vrijdag elf cursisten hun certificaat ontvangen na het succesvol afronden van een computercursus. De cursus bestond uit tien lessen en werd georganiseerd door Wedde dat ’t Lukt in samenwerking met Biblionet.
Tijdens de cursus maakten de deelnemers kennis met de basis van het computergebruik. Daarnaast waren er verschillende vervolgcursussen in modulevorm, zoals omgaan met de mobiele telefoon, DigiD, internet, apps en het gebruik van de iPad. Er werd gewerkt in kleine groepjes, waarbij de uitleg werd ondersteund met korte filmpjes en hulp van vrijwilligers.
De certificaten werden uitgereikt door wethouder Wietze Potze en Ellen ten Kate van Wedde dat ’t Lukt. De feestelijke bijeenkomst vond plaats onder het genot van koffie en appeltaart, die door Ellen ten Kate zelf was gebakken. Van de elf cursisten waren er helaas vijf afwezig.
Het was de vierde keer dat deze computercursus in ’t Ganzenust werd georganiseerd. Harma de Roo van Biblionet kon deze keer niet aanwezig zijn. Zij is onlangs benoemd tot stadsdichter van Stadskanaal en moest daar een gedicht voordragen. Via een videoboodschap sprak zij de cursisten alsnog toe.
Een aantal deelnemers volgde de basiscursus, terwijl anderen een certificaat ontvingen voor een vervolgcursus. Bij de uitreiking vertelden de cursisten waarom zij hadden meegedaan: om bij te blijven bij de kleinkinderen, omdat de partner ook de cursus had gevolgd, voor de gezelligheid en het ontmoeten van andere mensen, maar ook om beter wegwijs te worden op de computer. Vooral het werken met DigiD werd genoemd als onderdeel dat volgens een van de cursisten nog wel extra aandacht verdient.
Voor verdere vragen kunnen deelnemers terecht bij het digitaal vragenuurtje in dorpshuis De Voortgang. Dit vragenuurtje wordt om de week op dinsdagmiddag georganiseerd door Welzijn Westerwolde.
Foto’s: Catharina Glazenburg