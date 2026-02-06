Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met meziek in streektoal, de spreuk van de zoaterdag, de Dieverdoatsie agenda en een verhoal oet Dideldom. Gasten zijn Prins, Vorst en Ceremoniemeester van Carnavalsvereniging de Bultruters.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Harrie Woldendorp. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen, spreekt hij onder anderen met de organisatoren van de Verzamel- en Hobbybeurs in Onstwedde.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
