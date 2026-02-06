Eeuwfeest voor Sieka Johanna Roelofs-Nieuwenhuis in De Blanckenborg

BLIJHAM – Een bijzondere mijlpaal in zorgcentrum De Blanckenborg: op de vierde vrijdag vierde Sieka Johanna Roelofs-Nieuwenhuis haar 100ste verjaardag. Familie, medebewoners en medewerkers stonden stil bij deze feestelijke en respectabele leeftijd.
Mevrouw Roelofs-Nieuwenhuis is nog opvallend fit voor haar leeftijd en helder van geest. Dagelijks doet zij trouw haar gymnastiekoefeningen, iets waar ze veel waarde aan hecht. Ook neemt ze actief deel aan de activiteiten die in De Blanckenborg worden georganiseerd. Het contact met andere bewoners en de gezelligheid betekenen veel voor haar.
Mevrouw is geboren en opgegroeid in Wedde. Haar ouders hadden daar een kleermakerij. Later verhuisde zij samen met haar man naar Blijham. Haar echtgenoot werkte als boekhouder bij garage Doornbosch en was later filiaalhouder van de Bondsspaarbank in Oude Pekela. Hij overleed op 63-jarige leeftijd.
Sinds enkele jaren woont mevrouw Roelofs-Nieuwenhuis in zorgcentrum De Blanckenborg, waar zij zich prettig voelt en volop meedoet aan het dagelijkse leven. Namens de gemeente werd zij gefeliciteerd door locoburgemeester Giny Luth.
Opvallend is dat een lange leeftijd in de familie lijkt te zitten: haar moeder woonde eerder ook in De Blanckenborg en bereikte de indrukwekkende leeftijd van 106 jaar.
Met haar 100ste verjaardag is Sieka Johanna Roelofs-Nieuwenhuis een inspirerend voorbeeld van vitaliteit en levenslust op hoge leeftijd.