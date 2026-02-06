Feestelijke start ‘Soamen Deur’ in Ter Apel

TER APEL – Vrijdag ging in de gemeente Westerwolde een nieuw initiatief van start: Soamen Deur.
Een jaar lang worden inwoners, met name ouderen, meegenomen in thema’s die te maken hebben met ouder worden. Denk aan het levenstestament, geheugen, vitaliteit en praktische regelzaken. Het doel is om inwoners te informeren, met elkaar in gesprek te brengen en te stimuleren om tijdig keuzes te maken.
De feestelijke opening vond in het dienstencentrum in Ter Apel plaats. Wietze Potze, wethouder van de gemeente Westerwolde, gaf een korte toespraak. Ook waren netwerkpartners aanwezig. Inwoners van de gemeente Westerwolde waren uitgenodigd om deze opening bij te wonen en dit samen onder het genot van een hapje en een drankje te vieren.
Tijdens deze eerste bijeenkomst stond het levenstestament centraal. Notaris Bergman legde uit wat een levenstestament is, waarom het belangrijk kan zijn en welke keuzes mensen hierin kunnen maken. Bezoekers konden vragen stellen en informatie krijgen.
Een jaar lang thema’s rondom ouder worden
Soamen Deur wordt georganiseerd door Welzijn Westerwolde, in samenwerking met diverse lokale organisaties. Iedere bijeenkomst heeft een ander thema. Onderwerpen die op de planning staan zijn onder meer: Actief en vitaal ouder worden, Rijbewijskeuring, Geheugen en geheugenproblemen en Financiën en regelzaken. Door samen te werken willen de betrokken organisaties en professionals bijdragen aan bewustwording, zelfredzaamheid en ontmoeting in de gemeente Westerwolde.
Voor wie?
Soamen Deur is bedoeld voor ouderen en andere geïnteresseerde inwoners van de gemeente Westerwolde.
Foto’s: Malou Vos