Gratis hulp bij belastingaangifte bij de Bibliotheek in Winschoten 

WINSCHOTEN – Vóór 1 mei moet iedereen in Nederland belastingaangifte doen. Dit gebeurt online via de Belastingdienst. Niet iedereen vindt dit makkelijk of kan hulp betalen. Daarom organiseert de bibliotheek in Winschoten in samenwerking met de Belastingwinkel Groningen een belastingspreekuur.
Het spreekuur is voor iedereen die zelf geen professional kan inhuren. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek en deelname is gratis. De Belastingwinkel Groningen werkt vrijwillig mee aan het belastingspreekuur. Zij kunnen helpen bij het invullen, meekijken met (deels) ingevulde formulieren en vragen over belastingaangifte, toeslagen etc. beantwoorden.
Daarnaast kun je in de bibliotheek gratis gebruikmaken van computers om zelf aangifte te doen.
Voor wie extra hulp wil bij het werken met de computer, biedt de bibliotheek gratis cursussen aan, zoals Klik & Tik. Meer informatie is verkrijgbaar in de bibliotheek of via groningsebibliotheken.nl.
De belastingspreekuren passen binnen de landelijke samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst, met als doel iedereen te helpen mee te doen in de samenleving.
Aanmelden kan in de bibliotheek Winschoten of via de website www.groningsebibliotheken.nl/agenda/winschoten. U wordt dan gebeld om een afspraak in te plannen.
Bron: Julia Riebeek