GroenLinks: Klimaatadaptatie is veiligheidsvraagstuk: provincie moet tempo en schaal vergroten

GRONINGEN – De provincie Groningen is nog onvoldoende voorbereid op de gevolgen van steeds extremere regenval. Dat stelt GroenLinks naar aanleiding van het rapport Onveiligheid door extreme regen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.
Volgens GroenLinks laat het rapport zien dat de risico’s sneller toenemen dan de maatregelen die worden genomen. Overstromingen, wateroverlast en schade aan woningen en infrastructuur raken mensen direct in hun dagelijks leven. “Dit gaat niet alleen over klimaatbeleid,” zegt Statenlid Gerie Ebeltjes (GroenLinks). “Dit gaat over veiligheid: over de vraag of je huis, je straat en je buurt bestand zijn tegen extreme regen.”
Tijd voor duidelijke keuzes
De Onderzoeksraad concludeert dat veel maatregelen nu te kleinschalig zijn en dat structurele financiering ontbreekt. GroenLinks noemt dat zorgelijk en vraagt het college wanneer het provinciale klimaatadaptatiebeleid wordt vernieuwd en hoe veiligheid daarin een centrale plek krijgt.
Daarnaast wil de fractie weten of gemeenten voldoende worden ondersteund bij het actualiseren van hun klimaatstresstesten. “We moeten scherper in beeld krijgen waar kwetsbaarheden samenkomen,” aldus Ebeltjes. “Denk aan oude woningen, lage inkomens en wateroverlast op dezelfde plekken. Juist daar heeft de overheid een extra verantwoordelijkheid.”
Meer dan losse projecten
GroenLinks benadrukt dat initiatieven zoals groene schoolpleinen en vergroening van bedrijventerreinen waardevol zijn, maar onvoldoende om grote risico’s te verkleinen. De partij pleit voor grotere, samenhangende maatregelen, zoals betere waterberging, een andere inrichting van kwetsbare gebieden en een steviger rol voor bodem en water bij ruimtelijke keuzes.
Meer regie en middelen
Tot slot roept GroenLinks het college op om bij het Rijk en binnen het Interprovinciaal Overleg te pleiten voor meer middelen en duidelijke landelijke afspraken. “Zonder stevige keuzes en voldoende geld blijft het bij goede bedoelingen,” zegt Ebeltjes. “Klimaatadaptatie is geen bijzaak meer, maar een kwestie van veiligheid.”
Bron: Gerie Ebeltjes