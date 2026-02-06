Groningen opnieuw aan de kant gezet: geen minister, geen staatssecretaris, geen prioriteit

GRONINGEN – Groninger Belang constateert met grote teleurstelling dat het nieuwe kabinet ervoor kiest geen minister of staatssecretaris voor Groningen aan te stellen. In plaats daarvan wordt gesproken over een regeringscommissaris. Voor Groninger Belang is dit opnieuw een verkeerd signaal richting Groningen en haar inwoners. Groningen is kennelijk geen prioriteit.



Na decennia van gaswinning, schade, onzekerheid en moeizaam herstel zou structurele politieke aandacht op het hoogste niveau vanzelfsprekend moeten zijn. Die blijft opnieuw uit. Terwijl andere dossiers wél ministerieel zijn verankerd, wordt Groningen opnieuw behandeld als een tijdelijk vraagstuk.

Voor Groninger Belang is dit onacceptabel en opnieuw een teleurstelling voor de Groningers.



Geen politieke regie

Een regeringscommissaris is geen vervanging voor een bewindspersoon met echte politieke slagkracht. Zonder een minister of staatssecretaris aan de ministerraadtafel ontbreekt directe invloed, doorzettingsmacht en democratische verantwoordelijkheid. Dat is precies wat Groningen wél nodig heeft.

Het contrast met andere dossiers is pijnlijk zichtbaar. Voor de afhandeling van de toeslagenaffaire blijft wél de staatssecretaris aan om verantwoordelijkheid te dragen en de regie te behouden. Voor Groningen moet die politieke verantwoordelijkheid het veld ruimen. Dat is moeilijk uit te leggen aan inwoners die al jaren wachten op duidelijkheid en rechtvaardigheid. Deze keuze past in een patroon waarin Groningen wel wordt genoemd, maar niet daadwerkelijk wordt meegenomen in daden.



Ook economisch blijft Groningen achter

Die politieke verwaarlozing werkt door in andere dossiers. Recent werd opnieuw duidelijk dat grote nationale investeringsagenda’s, zoals de plannen voor technologie en innovatie, nauwelijks perspectief bieden voor noordelijke ondernemers. Terwijl miljarden worden verdeeld, blijft Groningen structureel buiten beeld. Groningen fungeert jarenlang als stopcontact van Nederland, en vanaf de zijlijn kijken we nu toe hoe investeringen en politieke aandacht opnieuw elders landen.



Groningen verdient structurele aandacht en vertrouwen

Groninger Belang staat voor een provincie die serieus wordt genomen. Groningen is geen project, geen

experiment en geen bijzaak, maar een volwaardige provincie met inwoners en ondernemers die recht hebben op duidelijkheid, perspectief en toekomst. Tegelijkertijd blijven wij positief. Groningen barst van de goede ideeën, initiatieven en ondernemende mensen. Wij zijn trots op onze provincie en op de Groningers die, ondanks alles, blijven bouwen aan hun toekomst. Als het Rijk ons opnieuw laat wachten, dan zullen wij zelf blijven doen wat nodig is: problemen aanpakken, kansen benutten en het Groninger belang blijven dienen. Dat is wat Groninger Belang altijd doet – samen met inwoners en gemeenten, van onderop.



Oproep

Groninger Belang roept het nieuwe kabinet en het Provinciale College op om Groningen niet opnieuw naar de achtergrond te schuiven. Geef deze provincie structurele politieke vertegenwoordiging en echte regie over herstel en toekomst.



Groningen verdient beter!

Bron: Groninger Belang