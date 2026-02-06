IJsvereniging De Poststruiken ontvangt vrijwilligerswaardering

SELLINGEN – De vrijwilligers van ‘IJsvereniging De Poststruiken’ zijn donderdag in het zonnetje gezet met een vrijwilligerswaardering van de Vrijwilligersvacaturebank Westerwolde.
Zes van de negen vrijwilligers van de vereniging waren aanwezig op de ijsbaan toen de waardering werd uitgereikt. De rest was nog aan het werk en deed hun vrijwillige inzet in de avond.
2026 is geweldig gestart met geweldig winterweer voor de ijsbaan. Mooi om te zien hoe iedereen zich thuis voelt in de wintersfeer op de ijsbaan, met ‘koek en zopie’. Op een van de winterse dagen was het aantal mensen dat op de ijsbaan aanwezig was wel 300!
De waardering bestond uit lekkers bij de koffie, een oorkonde voor de vrijwilligers en een geldbedrag van 200 euro die naar eigen inzicht mag worden besteed.
Deze wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Westerwolde en uitgereikt door de medewerkers van www.vrijwilligerswerkwesterwolde.nl van Welzijn Westerwolde.
Bron en foto’s: Welzijn Westerwolde