IJsvereniging Vlagtwedde ontvangt vrijwilligerswaardering

VLAGTWEDDE – De vrijwilligers van IJsvereniging Vlagtwedde zijn donderdag in het zonnetje gezet met een vrijwilligerswaardering van de Vrijwilligersvacaturebank Westerwolde.
De waardering bestond uit lekkers bij de koffie, een oorkonde voor de vrijwilligers en een geldbedrag van 200 euro die naar eigen inzicht mag worden besteed.
Deze wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Westerwolde en uitgereikt door de medewerkers van www.vrijwilligerswerkwesterwolde.nl van Welzijn Westerwolde.
Foto’s: Bé Eelsing