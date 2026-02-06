Jeroen en Wanda Boerstra scoren nationaal én internationaal met Funny Songs en De Tekentovenaar

VEENDAM – Het kunstenaarsduo Jeroen en Wanda Boerstra, bekend van het creatieve kinderpretpark Kunstkot, verovert in hoog tempo de internationale muziekwereld. Met hun projecten Funny Songs en De Tekentovenaar bereiken zij inmiddels honderdduizenden luisteraars wereldwijd en miljoenen streams op Spotify en andere streamingdiensten.
Funny Songs telt momenteel meer dan 350.000 maandelijkse luisteraars en heeft inmiddels de grens van 1 miljoen streams per nummer doorbroken met meerdere tracks. Eén lied staat zelfs al ruim boven de miljoen streams.
Ook De Tekentovenaar groeit explosief met 250.000 maandelijkse luisteraars en meer dan 820.000 streams in korte tijd. Vier nummers overschreden de grens van één miljoen streams, waaronder het populaire nummer Blote Kont Lied, dat inmiddels bijna 4 miljoen streams heeft bereikt.
Wat begon als speelse, absurdistische kinderliedjes groeide uit tot een internationale beweging van humor, vrijheid en creativiteit. De muziek wordt wereldwijd beluisterd, van Nederland tot de Verenigde Staten en Duitsland.
Van straat naar streaming
De oorsprong van dit succes ligt in Kunstkot in Drachten en Veendam. Jeroen trad vanaf 2007 op als straatartiest, nadat hij zijn baan als leraar en projectleider opzegde om zijn creatieve vrijheid terug te vinden. In 2009 ontmoette hij Wanda. Samen begonnen zij met een klein atelier waar kunst, muziek en kinderfeestjes spontaan ontstonden.
Het atelier groeide uit tot Kunstkot: een creatief pretpark met een buitenterrein van 2000 m² en een pand van 1150 m². Hier vieren kinderen en ouders samen het leven. Discozaal, theater, zelf dj zijn, pottenbakken, speelparadijs, nerfschieten, schilderen, zingen — alles mag, zolang je vriendelijk bent, opruimt en niets vernielt.
Creativiteit als tegenbeweging
Jeroen en Wanda zien dat creativiteit in de maatschappij onder druk staat. Kunstkot is hun antwoord: een plek waar regels plaatsmaken voor verbeelding. Kinderen zijn er de baas. Er wordt gekliederd met verf, gek gedaan, gelachen, gezongen — soms zelfs ondeugende liedjes over poep en diarree. Juist die vrijheid maakt mensen los.
Diezelfde energie hoor je terug in hun muziekprojecten. De liedjes zijn speels, absurd en herkenbaar. Ze raken iets puurs — en dat blijkt wereldwijd aan te slaan.
Internationale groei
De combinatie van humor, eenvoud en creatieve vrijheid zorgt voor een trouwe en snelgroeiende fanbase. Met meerdere miljoenenstreams en honderdduizenden luisteraars per maand positioneren Funny Songs en De Tekentovenaar zich als unieke spelers binnen het internationale kindermuziek- en entertainmentlandschap.
Wat begon als een droom op straat is uitgegroeid tot een creatieve beweging die mensen wereldwijd bereikt.
Link Spotify: Funny Songs: https://open.spotify.com/artist/59trUvKDxLU3bYGQCm8qSY?si=buidDSCPSgebLm4NWNj_CA
Link Spotify: De Tekentovenaar: https://open.spotify.com/artist/4xtMjNeEU9HQewde5V35d6?si=R8gLrxWDT1KfXYP9MmbG3Q
Link YouTube: Funny Songs: https://www.youtube.com/@HappyFunnySongs
Link YouTube: De Tekentovenaar: https://www.youtube.com/@DeTekentovenaar
Bron: Kunstkot – Veendam
Jeroen & Wanda Boerstra
Website: www.kunstkot.nl