Lokaal Betrokken: Een sterke lokale economie is de basis voor welvaart in Stadskanaal

STADSKANAAL – Hieronder leest u een ingezonden artikel van de partij Lokaal Betrokken Stadskanaal.
Een bloeiende lokale economie is de ruggengraat van onze gemeente. Onze ondernemers, boeren, ambachtslieden, detailhandel, horeca en toeristische sector zorgen voorwerkgelegenheid, inkomen en levendigheid.
Zonder een gezonde economie kunnen inwoners niet in hun bestaan voorzien, met directe gevolgen voor hun welzijn. Daarom is het cruciaal om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren, met goede bereikbaarheid (weg, water, spoor), onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt, en een gemeente die ondernemers actief ondersteunt.
De gemeente heeft hierin een faciliterende rol: belemmeringen wegnemen, kansen bieden en samenwerken met ondernemers, onderwijs en buurgemeenten. Door te investeren in infrastructuur, een betrouwbaar ondernemersloket en innovatie, maken we Stadskanaal aantrekkelijk voor bedrijven en werknemers. Zo blijft geld lokaal rollen: eerst verdienen, dan besteden – bij onze eigen winkels, horeca en dienstverleners.
Werkgelegenheid is meer dan een baan; het geeft mensen perspectief en zekerheid. Leegstand in winkelcentra pakken we actief aan, door samen met pandeigenaren en ondernemers te zoeken naar nieuwe functies. Ook streekproducten, toerisme, activiteiten en evenementen versterken onze economie en geven plezier. Initiatieven zoals het 3 in 1 plan voor het Mussel-Aa kanaal en de samenwerking met Nij Begun bieden kansen voor groei en werk.
Kortom: een sterke lokale economie begint met ruimte voor ondernemers, goede bereikbaarheid en een gemeente die meedenkt. Zo bouwen we samen aan een toekomstbestendige gemeente, waar inwoners trots zijn om te wonen, te werken, te recreëren en te ondernemen.
Jan Hooiveld
Kandidaat-raadslid, Lokaal Betrokken, plek 6