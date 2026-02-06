Opname kerkdienst vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente in Nieuwe Pekela te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 1 februari heeft het kerkenteam een opname gemaakt van een kerkdienst vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente in Nieuwe Pekela.
Voorganger: Prop. mevr. Wardenaar
Schriftlezing: Maleachi 3 vers 7-9 en vers 16-20 & 1 Korintiërs 9 vers 24-27 & Mattheüs 20 vers 1-16
Thema “De eerste zullen de laatsten zijn”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 8 februari uitgezonden en maandagavond 9 februari om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs