Opname kerkdienst vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente in Nieuwe Pekela te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 1 februari heeft het kerkenteam een opname gemaakt van een kerkdienst vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente in Nieuwe Pekela.

Voorganger: Prop. mevr. Wardenaar

Schriftlezing: Maleachi 3 vers 7-9 en vers 16-20  &  1 Korintiërs 9 vers 24-27  & Mattheüs 20 vers 1-16

Thema “De eerste zullen de laatsten zijn”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 8 februari uitgezonden en maandagavond 9 februari om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

