Spannende filmavond in De Klinker Winschoten met Five Nights at Freddy’s 2

WINSCHOTEN – Op zaterdag 7 februari wordt in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten de film Five Nights at Freddy’s 2 vertoond. De film begint om 20:00 uur. Bezoekers zijn al vanaf 19:00 uur welkom om vooraf een bezoek te brengen aan een speciaal standje van Sammy’s Gameshop.
Voorafgaand aan de film kunnen bezoekers rustig rondkijken bij het standje van Sammy’s Gameshop, dat volledig in het teken staat van Five Nights at Freddy’s. Een leuke extra voor fans van de games én voor nieuwkomers in de wereld van Freddy Fazbear.
Iedereen kan wel vijf nachten overleven. Maar dit keer krijg je geen tweede kans.
De eerste Five Nights at Freddy’s-film wist een groot publiek te bereiken dankzij de unieke mix van spanning, mysterie en herkenbare elementen uit de populaire gameserie van Scott Cawthon. De angstaanjagende animatronics, de beklemmende sfeer en het onderliggende emotionele verhaal maakten de film aantrekkelijk voor zowel horrorliefhebbers als gamers.
In Five Nights at Freddy’s 2 wordt dit verder uitgediept met een nieuw, op zichzelf staand verhaal. Het is niet nodig om de eerste film te hebben gezien om deze film te kunnen volgen. Regisseur Emma Tammi (The Wind, Blood Moon) keert terug en neemt de kijker opnieuw mee naar de duistere wereld van Freddy Fazbear’s Pizzeria, waar niets is wat het lijkt en de nacht nooit echt voorbij is.
Praktische informatie
Datum: 7 februari
Locatie: Cultuurhuis De Klinker, Winschoten
Stand Sammy’s Gameshop: vanaf 19:00 uur
Aanvang film: 20:00 uur
Bron: Susanne Visser