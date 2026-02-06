Veenkoloniale rockband Höksons zet voortaan de puntjes op de o

OOST-GRONINGEN/ZUIDOOST-DRENTHE – Høksons wordt Höksons. De Veenkoloniale rockband uit Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe zet voortaan de puntjes op de o. Daarmee neemt de band definitief afstand van de roots als Normaal-coverband. De ö in de naam staat symbool voor de heel eigen stijl die de band de afgelopen jaren heeft ontwikkeld: Veenkoloniale rock die live de tent laat ontploffen.
Höksons brengt mensen bij elkaar met een heel eigen geluid: Veenkoloniale rock, rauw, eerlijk en vol vuur. Spreek de nieuwe naam uit en je hoort geen verschil met de oude. Dat verschil is er wel degelijk. Høksons als verbastering van høken, Höksons als de zonen van de havik, refererend aan de tijd van de Vikingen. Achter de kleine naamswijziging zit dus een groot verschil van betekenis. “Op het podium zijn de zoons van havik allesbehalve braaf”, vertelt frontman Gert Huls. “Een show van Höksons is een muzikaal huishouden van Jan Steen, chaos, leven, plezier en kameraadschap in één hok vol energie. Duizenden mensen dansen, zingen en brullen samen. Soms ontstaat er zelfs een moshpit, maar altijd met een glimlach.”
Op dit moment werkt de band aan het eerste album onder de nieuwe bandnaam. Wanneer dit gaat verschijnen, is nog niet bekend. Wel is als voorproefje inmiddels de eerste single uitgebracht. Eem alles op Pauze verscheen begin dit jaar. “In een wereld die steeds harder draait, drukken wij op de pauzeknop”, zegt Huls. “Even alles vergeten. Kop leeg, hart open en gáán. Höksons zet met vette Veenkoloniale rock de boel op stelten. Niet met poespas, maar met pure energie, humor en muziek recht uit het hart. Iedereen verdient het om even alles los te laten. In het weekend gaat de knop om.”
Waar Höksons speelt, daar gebeurt wat. Dat heeft de band al op vele podia bewezen. Huls: “Als je wilt voelen wat leven is, als je zin hebt in een avond vol rock, bier en broederschap: kom kijken en meedoen. Vanaf het eerste akkoord voel je de trilling door de zaal gaan. De bas bonst in je borstkas, de gitaren snijden door de lucht en het publiek zingt, springt en lacht alsof de wereld even stilstaat. Zorgen uit, bier koud en d’r veur goan. Dat is wat wij brengen: vrijheid in een paar akkoorden.”
Kijk voor meer informatie, optredens en boekingen op www.hoksons.nl.
Bron: Jan Johan ten Have