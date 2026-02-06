Video: Natuurijs zorgt voor schaatsplezier in Heiligerlee

HEILIGERLEE – De aanhoudende kou zorgt voor volop schaatsplezier op de ijsbaan in Heiligerlee. Jong en oud trekken hun schaatsen aan nu er eindelijk weer natuurijs ligt.
Voor veel bezoekers voelt het als een bijzonder moment. “Het is leuk dat we na een paar jaar weer kunnen schaatsen,” vertelt een jonge schaatser enthousiast.
Ook ervaren schaatsers laten zich het winterweer niet ontgaan. “Als er natuurijs ligt, ben ik op het ijs te vinden,” zegt een bezoeker.
Volgens het bestuur ligt de baan er goed bij en weten schaatsliefhebbers de ijsbaan goed te vinden. Als de weersomstandigheden gunstig blijven, verwacht de ijsvereniging dat er tot en met zondag geschaatst kan worden.
De komende dagen moet blijken hoe lang het ijs sterk genoeg blijft, maar voorlopig wordt er in Heiligerlee volop genoten van het winterse weer.
Malou Vos