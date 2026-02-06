Vuile Huichelaar zorgt voor een schaamteloos grappige avond vol muziek

VEENDAM – Vrijdagavond 13 februari staat het populaire duo Vuile Huichelaar op het podium van theater vanBeresteyn met de voorstelling ‘Alle 13 fout!’: een avond vol pittige conferences, hilarische choreografieën en hysterisch leuke liedjes. Een guilty pleasure van formaat.
Wat ooit begon als een meezingprogramma voor de bedrogen vrouw, is uitgegroeid tot een fenomeen met duizenden fans, zowel vrouwen als mannen. Vuile Huichelaar weet als geen ander volle zalen plat te spelen met scherpe humor, muzikale flair en een flinke dosis zelfspot. Niemand wordt gespaard: mannen, vrouwen, stereotypes en vooral zijzelf worden liefdevol maar genadeloos op de hak genomen.
Of ze nu in de huid kruipen van dames van lichte zeden, over-the-top types of gewoon zichzelf zijn: het duo presenteert een compleet avondje uit waarbij lachen centraal staat. De voorstelling is een ware masterclass pret maken, waarin het publiek van begin tot eind wordt meegenomen in hun aanstekelijke energie.
‘Alle 13 fout!’ is fout, scherp en schaamteloos leuk en juist daarom zo ontzettend goed.
Datum: Vrijdag 13 februari 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn