Bewoners woonzorgcentrum Kloosterheerd vieren carnaval

TER APEL – Vanmiddag vierden bewoners van woonzorgcentrum Kloosterheerd carnaval.
Ook dit jaar bracht carnavalsvereniging de Kloosterwiekers een bezoek aan de bewoners van Kloosterheerd. Ze kwamen niet met lege handen; de bewoners werden volgens traditie getrakteerd op krentenwegge.
Zanger Bert Drenthe zorgde voor een vrolijke noot en de dansmariekes vertoonden hun kunsten. Met een spelletje bingo erbij was het een zeer geslaagde middag, waarbij er ook prijzen prijzen werden uitgereikt voor de mooist verklede man en vrouw van Kloosterheerd.
Foto’s: Gerda Boeijing