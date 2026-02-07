Brand in trailer op de N33 bij Veendam

VEENDAM – De N33 is vrijdagmiddag in de richting Zuidbroek korte tijd afgesloten geweest, nadat in een rijdende vrachtwagentrailer brand was ontstaan.
De chauffeur merkte dat er rook uit de trailer kwam en zette zijn combinatie direct veilig aan de kant. Hij koppelde de trekker los, waarna bleek dat het afval in de trailer vlam had gevat.
Brandweer Veendam werd omstreeks 13.25 uur gealarmeerd en rukte uit met twee tankautospuiten. Ook het schuimblusvoertuig uit Groningen werd vanwege de aard van de lading opgeroepen.Tijdens de inzet werd de rechterrijstrook van de N33 afgesloten voor verkeer.
Na een eerste blussing kon de trailer weer aan de vrachtwagen worden gekoppeld. Onder begeleiding van brandweer en politie is het geheel vervolgens verplaatst naar de carpoolstrook bij Meeden, waardoor de N33 weer kon worden vrijgegeven.
Op de carpoolstrook werd de trailer volledig leeggedraaid. Een mobiele kraan trok het afval uit elkaar, zodat de brandweer de resterende brandhaarden kon doven.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl