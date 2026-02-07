Brandweer Winschoten rukt twee keer uit voor gaslucht

WINSCHOTEN – Vrijdag is brandweer Winschoten twee keer uitgerukt voor een gaslucht.
Brandweer Winschoten is vrijdag twee keer uitgerukt voor de melding van een gaslucht in de Kleine Bosstraat. Dit is tussen de Venne en de Langestraat in het centrum van Winschoten. De eerste melding was om iets na het middaguur. De brandweer heeft metingen verricht. Enexis kwam ter plaatse en de straat werd afgezet.
Om half negen vrijdagavond werd opnieuw gas geroken. De brandweer kwam ter plaatse. Een aantal, personen die zich in een woning bevond, werd uit voorzorg geëvacueerd. Enexis kwam ter plaatse om de situatie veilig te stellen.