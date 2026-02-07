Carnavalsvereniging doopt dorpen om in Gasgat

OMMELANDERWIJK, ZUIDWENDING – De dorpen Ommelanderwijk en Zuidwending zijn sinds zaterdagmiddag omgedoopt in Gasgat. Carnavalsvereniging Elk en Ain uut Gasgat onder leiding van Prins Bas, Adjudant Remmelt en de Raad van Elf klaarden zaterdagmiddag deze jaarlijkse klus vergezeld van hun carnavalswagen.
Gewapend met muziek, veel confetti, en het nodige gerstenat, werden de borden van beide dorpen omgetoverd in Gasgat. Onderweg werd er een pitstop gemaakt voor een versnapering die spontaan werd aangeboden door een buurtbewoner. Ook elders in de dorpen kreeg men de gelegenheid om de dorstige kelen te smeren.
Het is de aanloop naar de vele activiteiten die binnenkort plaats vinden. Vrijdag 13 februari 2026 zal de traditionele snertavond voor senioren plaatsvinden. Gepensioneerden en vutters van Ommelanderwijk en Zuidwending zijn uitgenodigd om samen met Prins Bas de 1e en zijn raad van elf de inmiddels traditionele snertmaaltijd te nuttigen onder het genot van een drankje en carnavalsmuziek. Daarna zal de Sleuteloverdracht door wethouder Bert Wierenga van Veendam aan Prins Bas de Eerste plaats gaan vinden. Ook zal Amusementskoor Ratjetoe die avond optreden gevolgd door een Free Party veur Elk en Ain met een spetterend optreden van de All Season Coverband.
Zaterdag 14 februari 2026 zal vanaf 20.00 uur het grote Carnavalsfeest in de grote feestschuur voor 18 jaar en ouder losbarsten. Prins Bas de Eerste zal met zijn Adjudant Remmelt en raad van elf dan met de vele feestgangers gekleed met als thema Valentijn o.a. Feestband de Moeflons, DJ Peter Mans, en Dweilorkest Wakker Worden ontvangen. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar bij de voorverkoopadressen. Zie hiervoor; Carnavalsvereniging ELK EN AIN
Bron en foto’s: Peter Panneman