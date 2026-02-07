D66 Stadskanaal presenteert optimistisch verkiezingsprogramma: “Het kan wél”

STADSKANAAL – D66 Stadskanaal heeft deze week haar verkiezingsprogramma voor 2026–2030 gepresenteerd. Onder de titel Het kan wél schetst de partij een ambitieus en optimistisch toekomstbeeld voor de gemeente, met concrete plannen voor wonen, onderwijs, duurzaamheid, economie en goed bestuur. Het programma is een oproep om niet langer te blijven hangen in wat niet kan, maar samen te bouwen aan vooruitgang.
Lijsttrekker Thom Berends benadrukt dat Stadskanaal voor een kantelpunt staat. “Vaak wordt in de regio gesproken over de beperkingen. Wij zeggen: de kansen zijn er, en dit is het moment om ze te pakken,” aldus Berends. “Met dit programma laten we zien dat ambitie en realisme heel goed samengaan.”
D66 wil onder meer 1.000 nieuwe woningen bouwen voor 2030, investeren in onderwijs en innovatie rond Makeport Mercurius en toewerken naar een klimaatneutrale gemeente in 2040. Ook zet de partij in op een sterk lokaal MKB en een nieuwe bestuurscultuur met meer transparantie en betrokkenheid van inwoners, onder andere via een permanent burgerberaad.
Volgens Berends draait het programma om vertrouwen en samenwerking. “Vooruitgang doe je niet alleen. Dat doe je samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties,” zegt hij. “Als we durven kiezen voor optimisme en lef, dan kan Stadskanaal écht vooruit. Het kan wél.”
Wil je meepraten over het verkiezingsprogramma? Vul dan de enquête in op: https://d66.nl/stadskanaal/nieuws/enquete-verkiezingsprogramma/
Bron: Thom Berends, D66 Stadskanaal