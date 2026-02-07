Echtpaar Hanzen 65 jaar getrouwd

VEENDAM – Vrijdag waren de heer en mevrouw Hanzen uit Veendam 65 jaar getrouwd. Burgemeester Annelies Pleyte feliciteerde het echtpaar namens de gemeente Veendam persoonlijk met een bloemetje en kopie van de originele trouwakte.
Het echtpaar Andries (92) en Leny Hanzen-Kappen (87) leerde elkaar kennen op de ijsbaan in Veendam en hebben jarenlang een smederij op de Ommelanderwijk gehad en verhuisden in 1993 naar de Leerlooierstraat in Veendam.
Het echtpaar heeft 2 dochters en een zoon, en 5 kleinkinderen.
Bron en foto: Peter Panneman