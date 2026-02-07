Echtpaar Hanzen 65 jaar getrouwd

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 6 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WÉÉR IJZEL | ZACHTER WEEKEND

De bewolking houdt aan en de kou houdt het vandaag ook vol, en in de loop van de dag is er ook weer kans op ijzel. Daarbij gaat de temperatuur stijgen naar 0 tot +1 en vanavond naar 1 of 2 graden, maar er zit nog vorst in de grond dus ook dat kan later vandaag gaan aanvriezen. Dus het kan later weer extra glad worden op de dag. Er is iets minder wind dan gisteren met windkracht 3.

Vannacht is de minimumtemperatuur ongeveer 0 graden en dan zal het op veel plaatsen glad zijn, maar morgen stijgt het tijdelijk naar 3 tot 6 graden en dan zal de gladheid verdwijnen. Morgenochtend kan er nog wat motregen vallen en het zal dan mistig zijn, maar morgemiddag zou de zon even door kunnen breken en dan is het droog. Zwakke tot matige zuidoostenwind morgen.

Zondag is er weer een oostenwind maar het is ook dan boven nul: minimum rond +2 en maximum rond +4 graden. Het is zondag meestal bewolkt maar het is droog. Maandag en dinsdag is het weer iets kouder met lichte nachtvorst en gladheid op de weg, woensdag lijkt een dag met vrij veel regen te worden met 2 tot 4 graden boven nul.