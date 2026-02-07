Foto’s en video van de Blaauwbekmarathon

- Catharina Glazenburg - Gemeente Oldambt, Sport

BAD NIEUWESCHANS, OOSTWOLD – Vandaag werd de Blaauwbekmarathon georganiseerd. (Klik HIER voor onze reportage van de start).

Hieronder nog wat sfeerfoto’s en een video.

Foto’s: Jacob Musch en Wiktor Moorlag

Video: Wiktor Moorlag Groningen1

