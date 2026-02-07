ONSTWEDDE – Gezellige Onstwedder Verzamel- en Hobbybeurs trekt weer veel bezoekers
Een grote groep verzamelaars en hobbyisten waren vanmorgen al op tijd in d’Ekkelkaamp in Onstwedde om hun verzamelingen te laten zien of zelfs te verhandelen.
Medeorganisator Jacko Pranger was rond het middaguur al erg tevreden wat betreft het aantal bezoekers. Ook de aanmeldingen voor de beurs lopen elk jaar erg goed, er is zelfs een wachtlijst omdat er geen ruimte voor meer stands beschikbaar is.
Ook medeorganisatoren Harm Lutjeboer en Hessel Troost genoten van de publieke belangstelling.
De prachtige koeienstal/schuur van de familie Migchels die Henk Tipker uit Alteveer in detail tot aan de verlichting en deurklinken heeft nagebouwd was ook nu weer een publiekstrekker.
Maar ook de andere stands hadden aan belangstelling geen gebrek.
Foto’s en tekst: Geert Smit