DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Donderdag is om 16.30 uur aan de Winkelstraße door onbekende oorzaak het dak van een vrijstaande woning in brand geraakt. Het vuur werd door een minderjarige bewoonster ontdekt. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder door de woning ging verspreiden. Er is niemand gewond geraakt. De schade wordt op 10.000 euro geschat.
Twist
De Duitse politie heeft woensdag rond 20:50 uur aan de Duits-Nederlandse grens een 38 jarige man aangehouden. Tijdens de identiteitscontrole bleek dat er een arrestatiebevel tegen de Poolse man openstond. Hij was eerder veroordeeld voor overtreding van de narcoticawet. Omdat de aangehouden man de borgsom van € 900 kon betalen, ontliep hij een gevangenisstraf van meer dan twee weken. Agenten vonden een kapmes met een lemmet van meer dan 37 centimeter in zijn auto Dit werd in beslag genomen. De man wordt nu vervolgd voor overtreding van de wapenwetgeving. Nadat het politieonderzoek was afgerond, mocht hij zijn reis vervolgen.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland