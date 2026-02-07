Mistige start van de Blaauwbekmarathon

OOSTWOLDE, BAD NIEUWESCHANS – Na een jaar kou lijden zonder Blaauwbek, is de winterloop met een nieuwe draai terug. Vanwege de weersomstandigheden met een aangepast parcours, met een warme verzorging onderweg.
De halve en hele marathon startten vandaag in Bad Nieuweschans. De finish was bij De Rietkraag in Oostwold. Deelnemers werden met een bus naar de start gebracht. De 10 en 5 kilometer startten en finishten bij De Rietkraag en liepen onder andere over het vliegveld.
Ook voor wandelaars was er een prachtige route van 10km of 20km. Aan de kinderen is ook gedacht, met vier verschillende afstanden van 500, 1000 en 2000 meter beten zij vanmorgen het spits af. De jeugd voor de 5 kilometer komt later vanmiddag aan start.
In totaal hebben zich 1.750 deelnemers ingeschreven. Bij de finish krijgen ze een unieke medaille gemaakt van Groningse klei ontworpen door Gonda en gemaakt door een groep vrijwilligers.
Foto’s: Wiktor Moorlag
Foto’s van Meijco van Velzen vindt u HIER.