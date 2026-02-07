Nieuwe trainer VV Wedde

WEDDE – Richard Streuding is de nieuwe hoofdtrainer van VV Wedde voor het seizoen 2026/2027.
VV Wedde is trots om te kunnen melden dat Richard Streuding is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2026/2027!
Richard, woonachtig in Stadskanaal, is een bekende naam in de regio. Momenteel is hij nog actief als hoofdtrainer bij SV Mussel en eerder was hij trainer bij onder andere Onstwedder Boys en Westerwolde. Met zijn UEFA B-licentie en ervaring staat Richard bekend als een bouwende trainer die graag werkt aan ontwikkeling, structuur en groei binnen een selectie.
Richard heeft uitgesproken dat hij graag stappen wil maken met VV Wedde, iets wat perfect aansluit bij de ambities van de club. Ze kijken dan ook met veel vertrouwen en enthousiasme uit naar de samenwerking en wensen Richard heel veel succes én plezier toe in het seizoen 2026/2027!
Bron: Ben Becker, VV Wedde