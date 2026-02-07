Politie zoekt getuigen openlijke geweldpleging Veendam

VEENDAM – Op vrijdag 6 februari 2026, omstreeks 23.30 uur, heeft er een openlijke geweldpleging plaatsgevonden ter hoogte van het Jan Salwaplein te Veendam.
De politie heeft uiteindelijk vier aanhoudingen kunnen verrichten. Het onderzoek is nog in volle gang.
De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien en/of gehoord hebben.
Heeft u informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek?
Bel dan 0900-8844, of tip via het tipformulier: www.politie.nl/contact/tip-geven.html
Vermeld daarbij zaaknummer: PL0100-2026033227
Bron: Politie Basisteam Ommelanden Midden