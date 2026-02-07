RTV Westerwolde en Groningen1 brengen lokale politiek tot leven

STUDIO RTV WESTERWOLDE, GRONINGEN1 – Op dinsdag- donderdagavonden brengen wij van 19.00 uur tot 20.00 uur lokale politiek tot leven. In ons nieuwe programma ‘Op weg naar de stembus’ ontvangen onze presentatoren fractievoorzitters en lijsttrekkers van verschillende partijen van de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela.
Tijdens het programma krijgen zij de kans om zich voor te stellen, stellingen van inwoners uit hun gemeente te beantwoorden en hun partij te presenteren.
Het is jouw kans om te horen wat de partijen écht vinden en hoe ze jouw stem vertegenwoordigen.
Programma:
Gemeente Westerwolde
Dinsdag 10 februari:
Klaas Buigel van VVD
Eize Hoomoedt van D’66
Presentatie: Henk Guchelaar
Techniek: Geert Smit
Donderdag 12 februari:
Giny Luth van Gemeentebelangen Westerwolde
Harm-Jan Kuper van CDA
Presentatie: Wietze de Roo
Techniek: Jos de Boer
Dinsdag 24 februari:
Astrid Warntjes van GroenLinks
Wietze Potze van Samen voor Westerwolde
Presentatie: Wietze de Roo
Techniek: Chris Molema
Gemeente Oldambt
Donderdag 26 februari:
Gert Engelkens van GroenLinks-PvdA
Simeon Naaijer van CDA
Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt
Presentatie: Linda Koops
Techniek: Ronnie van der Wal
Dinsdag 3 maart:
Willie de Boer van ChristenUnie
Harma Nobbe van SP
Kevin Wójcik van D’66
Presentatie: Jan van Assema
Techniek: Ronnie van der Wal
Dinsdag 10 maart:
Ardy van der Sloot van Durf
Jan Kenter van VCP
Mandy Meertens van VVD
Presentatie: Jan van Assema
Techniek: Jan de Vries
Gemeente Pekela
Donderdag 19 februari:
Arthur van Dooren van PVV
Ellen van Klaveren van SP
Grietje Smit van Samen voor Pekela
Presentatie: Jan van Assema
Techniek: Geert Smit
Donderdag 5 maart:
Feike Oppewal van CDA
Elly Knevelman van GroenLinks-PvdA
Presentatie: Linda Koops
Techniek: Gert Wubs
Het programma ‘Op weg naar de stembus’ kunt u zowel bij RTV Westerwolde als bij RTV GO beluisteren.