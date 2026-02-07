RTV Westerwolde en Groningen1 brengen lokale politiek tot leven

STUDIO RTV WESTERWOLDE, GRONINGEN1 – Op dinsdag- donderdagavonden brengen wij van 19.00 uur tot 20.00 uur lokale politiek tot leven. In ons nieuwe programma ‘Op weg naar de stembus’ ontvangen onze presentatoren fractievoorzitters en lijsttrekkers van verschillende partijen van de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela. 

Tijdens het programma krijgen zij de kans om zich voor te stellen, stellingen van inwoners uit hun gemeente te beantwoorden en hun partij te presenteren.

Het is jouw kans om te horen wat de partijen écht vinden en hoe ze jouw stem vertegenwoordigen. 

Programma:

Gemeente Westerwolde

Dinsdag 10 februari:

Klaas Buigel van VVD

Eize Hoomoedt van D’66

Presentatie: Henk Guchelaar

Techniek: Geert Smit

Donderdag 12 februari:

Giny Luth van Gemeentebelangen Westerwolde

Harm-Jan Kuper van CDA

Presentatie: Wietze de Roo

Techniek: Jos de Boer

Dinsdag 24 februari:

Astrid Warntjes van GroenLinks

Wietze Potze van Samen voor Westerwolde

Presentatie: Wietze de Roo

Techniek: Chris Molema

Gemeente Oldambt

Donderdag 26 februari:

Gert Engelkens van GroenLinks-PvdA

Simeon Naaijer van CDA

Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt

Presentatie: Linda Koops

Techniek: Ronnie van der Wal

Dinsdag 3 maart:

Willie de Boer van ChristenUnie

Harma Nobbe van SP

Kevin Wójcik van D’66

Presentatie: Jan van Assema

Techniek: Ronnie van der Wal

Dinsdag 10 maart:

Ardy van der Sloot van Durf

Jan Kenter van VCP

Mandy Meertens van VVD

Presentatie: Jan van Assema

Techniek: Jan de Vries

Gemeente Pekela

Donderdag 19 februari:

Arthur van Dooren van PVV

Ellen van Klaveren van SP 

Grietje Smit van Samen voor Pekela

Presentatie: Jan van Assema

Techniek: Geert Smit

Donderdag 5 maart:

Feike Oppewal van CDA

Elly Knevelman van GroenLinks-PvdA

Presentatie: Linda Koops

Techniek: Gert Wubs

Het programma ‘Op weg naar de stembus’ kunt u zowel bij RTV Westerwolde als bij RTV GO beluisteren.

