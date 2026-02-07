’t Dok: bibliotheek en museum samen onder één naam

STADSKANAAL – Met het samengaan van de bibliotheek in Stadskanaal en het nieuwe Museum van de Streek, is er een plek ontstaan waar lezen, leren en geschiedenis bij elkaar komen: ’t Dok. De naam werd tijdens een bijeenkomst met bestuurders, partners en genodigden vrijdagochtend bekendgemaakt. De locatie is al ruim een maand open voor publiek, maar heeft nu ook officieel een eigen naam en gezicht.
Van Streek Historisch Centrum naar Museum van de Streek
Het voormalig Streek Historisch Centrum is verhuisd naar het gebouw van de bibliotheek in ’t Kofschip. Daarbij kreeg het een nieuwe naam: Museum van de Streek. Samen met de bibliotheek vormt het museum nu één doorlopende ruimte waar boeken, kennis en verhalen elkaar aanvullen. Kinderen komen naar ’t Dok om te lezen of huiswerk te maken. Even verderop bekijken bezoekers foto’s en voorwerpen uit de geschiedenis van de Kanaalstreek. Ouderen herkennen verhalen van vroeger, jongeren ontdekken waar ze vandaan komen. Kortom: er is voor iedereen iets te zien, te leren en te beleven.
De Huiskamer van Stadskanaal
Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over wat ’t Dok kan betekenen voor Stadskanaal en omgeving. Niet alleen als plek om te lezen of te kijken, maar als ontmoetingsplek waar verleden, heden en toekomst samenkomen. ’t Dok wil uitgroeien tot de Huiskamer van Stadskanaal: een plek waar iedereen welkom is om te lezen, te leren en de geschiedenis van de regio te ontdekken. De naam ’t Dok verwijst naar aanmeren en vertrekken. Een plek waar verhalen binnenkomen en weer verdergaan. Dit idee past goed bij hoe de bibliotheek en het museum willen samenwerken. Niet naast elkaar, maar samen in één ruimte.
Benieuwd geworden? U kunt ’t Dok bezoeken aan de Continentenlaan 2 in Stadskanaal.
Bron: Gemeente Stadskanaal