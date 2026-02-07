’t Dok: bibliotheek en museum samen onder één naam

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 7 februari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTER WEER | MAAR VAAK BEWOLKT

De temperatuur is boven nul gebleven en vanmiddag stijgt het ook naar 4 tot 6 graden. De sneeuwresten kunnen dus verder wegsmelten. Het begint bewolkt met wat mist en mogelijk motregen, maar vanmiddag breekt de zon ook af en toe door. De wind is vandaag zwak tot matig uit het zuidoosten tot oosten (windkracht 1 tot 3).

Vanavond en vannacht zal het meestal weer bewolkt zijn en morgen lijlkt dan ook tamelijk grijs te zijn. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt, overdag wordt de maximumtemperatuur ongeveer 2 graden.

Maandag en dinsdag is er weinig verandering met dinsdag enkele bredere opklaringen en wat nachtvorst, woensdag gaat het af en toe regenen en dan stijgt de middagtemperatuur tot ca. 6 graden. Na woensdag is het ook wisselvallig met af en toe regen, maar vanaf vrijdag wordt het weer kouder met winterse buien.