VKSO geeft Valentijnsconcert vol romantiek en muziek

VEENDAM – Op Valentijnsdag staat theater vanBeresteyn volledig in het teken van de liefde. Het Orkest van de Veenkoloniën (VKSO) presenteert dan het romantische concert ‘Love Is In The Air’, een muzikale ode aan liefde, passie en verbondenheid.
Onder leiding van dirigent Lubertus Leutscher belooft het een betoverende avond te worden voor geliefden, dromers en iedereen die houdt van prachtige muziek.
Het programma voert het publiek langs de mooiste romantische werken uit de klassieke muziek en filmgeschiedenis. Van de meeslepende ‘Porgy & Bess Suite’ van George Gershwin tot het ontroerende Love Theme uit The Godfather. Ook Elgars geliefde ‘Salut d’Amour’ ontbreekt niet. Elk werk ademt emotie en romantiek, perfect passend bij deze bijzondere avond.
Naast de muziek is er meer te beleven. Het concert wordt verrijkt met een betoverende liefdesdans die de romantiek letterlijk tot leven brengt. Daarnaast wachten er nog enkele verrassingen die deze Valentijnsavond extra bijzonder en onvergetelijk maken.
Datum: Zaterdag 14 februari 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn