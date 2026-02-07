Westerwolde krijgt na winterstop van twee maanden Gieterveen op zoek

VLAGTWEDDE – Na een relatief lange winterstop staat voor Westerwolde komende zondagmiddag in Vlagtwedde de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft op het programma. Te gast is dan de v.v. Gieterveen uit het gelijknamige dorp tussen de Hondsrug en het Stadskanaal en momenteel de nummer laatst op de ranglijst.

Op 28 september troffen beide ploegen elkaar voor de eerste keer in deze competitie op sportpark De Hoogkaamp in Gieterveen. Ondanks een veldoverwicht kwam Westerwolde toen niet verder dan een 2 – 2 gelijkspel. Een degelijke verdediging, onder aanvoering van een prima keeper, zorgde er destijds voor dat Westerwolde met slechts één punt in Vlagtwedde terugkeerde. Voor Westerwolde dus zaak komende zondagmiddag, door meer doelpunten te scoren dan de tegenstander, de verdediging van Gieterveen dusdanig te slechten dat de beoogde drie punten in eigen huis kunnen blijven.

Gieterveen

Gieterveen heeft van de tot dusver elf gespeelde wedstrijden er slechts één weten te winnen. Er werd vier keer gelijk gespeeld en de resterende wedstrijden gingen verloren. Met deze zeven vergaarde punten en een doelsaldo van 14 – 24 bivakkeert Gieterveen dan ook als rode lantaarndrager op plaats twaalf in de tussenstand. Maar laat dit gegegven voor Westerwolde vooral de waarschuwing zijn dat de mannen van trainer Jos Kuiper er alles aan gelegen zal zijn deze laatste plaats komende zondagmiddag te verlaten.

Westerwolde

Nadat in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen BNC de tweede nederlaag van het nu lopende seizoen werd geleden, komende zondagmiddag dus een nieuwe krachtproef voor Westerwolde. Want zoals hierboven al gememoreerd, in het eerste duel tegen Gieterveen kwamen de mannen van trainer Mark Kruize – die zijn contract met een jaar verlengd heeft – niet verder dan een enigszins teleurstellend gelijkspel. En om in het spoor van buurman Veelerveen te blijven is het noodzaak zondag 15 februari met een goed gevoel richting de topper tegen de huidige koploper te gaan. Maar eerst komende zondagmiddag zo rond de klok van vier uur als de huidige nummer twee op de ranglijst maar eens vaststellen of het puntenaantal van 21 met een doelsaldo van 23 – 17 verder uitgebouwd is. Om daarna de week erop aan de andere kant van de brug misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen te spelen.

Algemeen

Scheidsrechter bij Westerwolde – Gieterveen is dhr. R. van Klinken uit Nieuw Weerdinge. Westerwolde ontmoette de jonge scheidsrechter al eerder dit seizoen; in en tegen Gasselternijveen had hij de leiding bij die wedstrijd. Pupil van de week is Marvin Paap, spelend in Westerwolde JO10-1.

Wedstrijdsponsor

Minimaal één keer per seizoen is ’t Oal Kroegie, een horecagelegenheid centraal gelegen in de vesting Bourtange, wedstrijdsponsor bij een thuiswedstrijd van Westerwolde. Graag wil de vereniging dan ook Henk Hebers jr. en zijn personeel hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van de wedstrijdbal voor deze middag. Als trouwe sponsor van de v.v. Westerwolde biedt ’t Oal Kroegie ook dit seizoen weer op deze manier haar jaarlijkse steun. En dat wordt altijd ten zeerste op prijs gesteld.

Bron: HJ Pleiter/v.v. Westerwolde