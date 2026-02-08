Brandweer Pekela huldigt jubilarissen en geslaagden

BOVEN PEKELA – Tijdens de jaarlijkse korpsbindingsavond van Brandweer Pekela, die dit jaar werd gehouden in De Riggel in Boven Pekela, zijn jubilarissen en geslaagden in het zonnetje gezet.
De inloop startte om 19.30 uur, waarna om 20.00 uur het officiële gedeelte begon.De huldiging werd verricht door burgemeester Jaap Kuin, samen met Wouter Joostens, teamleider Brandweerzorg Zuid/Oost. De burgemeester sprak zijn waardering uit over het vakmanschap van de brandweerlieden in 2025, evenals hun inzet en betrokkenheid bij de gemeenschap.
De volgende jubilarissen en geslaagden werden gehuldigd:
Hielko Sijsling – 35 jaar in brandweerdienst
Remco Dorland – 35 jaar in brandweerdienst (helaas niet aanwezig)
Alex Bijholt – 30 jaar in brandweerdienst
Gerben Zwart – 12,5 jaar in brandweerdienst
Henk Haan – geslaagd voor de diploma’s Chauffeur en Voertuigbediener
Alle gehuldigden ontvingen een prachtig boeket bloemen. Na het maken van een gezamenlijke groepsfoto werd het officiële gedeelte afgesloten.De korpsbindingsavond kreeg vervolgens een gezellig informeel vervolg, muzikaal omlijst door Bert Solo, waarin de waardering voor de Pekelder brandweer en de onderlinge binding centraal stonden.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk