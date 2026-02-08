Brons voor Tom van der Hart op NK-Judo U18

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 8 februari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS MISTIG | NA DINSDAG REGENACHTIG

Het is nog steeds bewolkt en nevelig en dat zal vandaag ook nog wel even zo blijven. Heel dichte mist is er niet maar de mist is soms toch minder dan 500 meter. Vriezen doet het niet meer want de temperatuur is nul, maar het is vanmiddag ook maar 2 tot 4 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidoost tot oost, windkracht 2 tot 3.

Vannacht en morgenochtend is er weinig verandering: het is bewolkt en mistig, de minimumtemperatuur voor vannacht is 0 tot +1. Morgenmiddag zou de zon even door kunnen breken maar meer dan 3 of 4 graden wordt het ook dan niet.

De dinsdag begint misschien met een paar opklaringen, later op die dag is er kans op wat regen. Veel meer kans op regen is er komende woensdag en donderdag. Dan passeert een lagedrukgebied over onze buurt en dan kan het vrij nat worden met 5-10 mm aan neerslag per dag. Maximumtemperatuur die dagen rond 6 graden en een veranderlijke wind. Aan het einde van de week en volgend weekend is het iets kouder met kans op winterse buien.