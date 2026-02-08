Brons voor Tom van der Hart op NK-Judo U18

DEN HAAG – Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen judo tot 18 jaar in Den Haag zijn Tom van der Hart en Joleen Bischoff van Judo Tan-Ren-Jutsu in actie gekomen. Beide judoka’s hadden zich knap geplaatst voor dit nationale titeltoernooi.
Tom van der Hart wist een uitstekende prestatie neer te zetten door het brons te veroveren. Na een nederlaag in zijn openingspartij toonde hij veerkracht in de herkansingen. In de beslissende wedstrijd om de derde plaats won hij overtuigend en mocht hij het podium betreden.
Joleen Bischoff had een zware loting en trof in haar eerste partij direct de latere Nederlands kampioene. In de herkansingsronde boekte zij een overwinning, maar daarna strandde haar toernooi na een verlies tegen de uiteindelijke bronzen medaillewinnares.
Naast de sportieve prestaties was Judo Tan-Ren-Jutsu ook vertegenwoordigd in de arbitrage. Dirk Pool was tijdens het kampioenschap actief als scheidsrechter.
Bron: Ronnie Grave