Buutavonden Ter Apel trekken volle zalen in Het Spiekerhûs

TER APEL – In Het Spiekerhûs in Ter Apel vonden vrijdag- en zaterdagavond de jaarlijkse buutavonden plaats, traditioneel gehouden in de week voorafgaand aan de grote carnavalsoptocht. Beide avonden waren volledig uitverkocht en kenden een uitstekende sfeer, waarbij ook diverse carnavalsverenigingen uit de regio aanwezig waren.

De avond begon met een optreden van zanger Bert Drenthe, die direct voor een feestelijke stemming zorgde. De muzikale begeleiding werd verzorgd door De Ter Apeler Harmonie. Ceremoniemeester Bernard Hazenberg verrichtte vervolgens de officiële opening van de avond.

Zoals de traditie voorschrijft volgde daarna de opkomst van de Dansmariekes, de Raad van Elf en Prins en Vorst. Na het gezamenlijk zingen van het Gronings volkslied klonk het lijflied van carnavalsvereniging De Kloosterwiekers. Aansluitend vonden de sleutelonderhandelingen plaats met locoburgemeester Giny Luth. In haar toespraak blikte zij onder meer terug op een recente ontmoeting met haar auto tegen een prominent lid van de carnavalsvereniging. Ook schonk de locoburgemeester aandacht aan de recente gebeurtenissen in Jipsingboertange, wat voor de nodige humor in de zaal zorgde.

Tijdens de avond werden verschillende personen in het zonnetje gezet. Zo ontving Wolter Middelkamp van Culinaire Zoaken De Pollepel een oorkonde vanwege zijn 22-jarig lidmaatschap bij de vereniging. Daarnaast werden prijzen uitgereikt aan de best verklede bezoekers, die daarmee vrijkaarten verdienden voor de buutavond van volgend jaar.

Dit jaar maakten ook twee nieuwe stel buutreedners hun opwachting. De Takkewieven uit Ter Apelkanaal brachten op humoristische wijze de roddels en gebeurtenissen van het afgelopen jaar in hun dorp ten gehore. Ook Heidi en haar dochter Maaike zorgden voor veel herkenbare momenten. Maaike, werkzaam bij supermarkt Jumbo, en haar moeder, werkzaam bij de DA-drogist, weten als geen ander wat er in het dorp speelt en wisten het publiek daarmee volop te vermaken.

Tussen de optredens door verzorgden de Dansmariekes meerdere shows. Aan het eind van de avond brachten alle dansgroepen gezamenlijk een grote showdance, met als thema de muziek uit de jaren ’80 tot 2.000. Met herkenbare muziek en energieke choreografieën wisten zij het publiek zichtbaar te raken. Ouders genoten zichtbaar trots van de prestaties van hun kinderen, terwijl het publiek enthousiast meezong en applaudisseerde.

Ook de vaste buutreedners uit Ter Apel ontbraken niet en zorgden opnieuw voor de nodige humor en herkenbare situaties.

Een ander hoogtepunt van de avond was het optreden van Paus Pias. In zijn buut vertelde hij over zijn wens om rechterhand van de paus te worden. Hiervoor ondernam hij een reis naar Rome, waarbij beelden van zijn avontuur op grote schermen werden vertoond. Het publiek volgde met veel plezier zijn belevenissen. Uiteindelijk bleek zijn missie geslaagd: Pias verscheen zij aan zij met de paus op het Vaticaan. Even later reed een geïmproviseerde pausmobiel Het Spiekerhûs binnen, wat voor grote hilariteit zorgde. Als kersverse rechterhand van de paus presenteerde hij vervolgens plannen en ideeën voor Ter Apel, inclusief voorstellen voor nieuwe bestemmingen van leegstaande panden en een nieuwe naam voor een plein.

Met twee geslaagde en drukbezochte avonden kijkt Ter Apel terug op een zeer geslaagde editie van de buutavonden, waarmee het carnavalsseizoen officieel in volle gang is gezet.

André Dümmer