D66 Westerwolde: Wij zijn er klaar voor

WESTERWOLDE – D66 doet in Westerwolde weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Onlangs presenteerde de partij haar nieuwe verkiezingsprogramma Het kan wél, ook in Westerwolde. Met realistische keuzes en een toekomstgerichte aanpak wil de partij aan de slag met de lokale uitdagingen.

Lijsttrekker Eize Hoomoedt: “In onze gemeente zijn de afstanden groot, voorzieningen zoals een huisarts of winkel zijn niet overal om de hoek. Er zijn zorgen over het welzijn van jongeren en over veiligheid, starters kunnen geen passende woning vinden en boeren zijn onzeker over hun toekomst.”

Wonen in je eigen dorp

De woningnood raakt Westerwolde hard. Starters en jonge gezinnen wijken vaak noodgedwongen uit naar een andere gemeente. Terwijl ouderen langer in hun huidige woning blijven, omdat er onvoldoende passende alternatieven zijn. Dit zet de leefbaarheid onder druk en leidt tot een vastlopende woningmarkt. Om dit in beweging te krijgen kiest D66 Westerwolde voor dorpsgerichte nieuwbouw, het versnellen van procedures en slim hergebruik van leegstaande panden. Ook wil de partij verzorgingsvoorzieningen uitbreiden en vernieuwen, met betaalbare zorg en passende woonvormen die aansluiten bij de wensen van ouderen. “Wonen in je eigen dorp moet weer kunnen,” aldus Hoomoedt.

Sterk onderwijs voor ieder kind

D66 staat voor gelijke kansen en dat begint bij een goede start. Kinderen en jongeren in Westerwolde moeten kunnen rekenen op goed onderwijs, passende begeleiding en een gemeente die oog heeft voor hun ontwikkeling. “Westerwolde is de enige gemeente in Nederland die nog zelf als schoolbestuur functioneert. Dat is zo gegroeid en biedt kansen voor samenhang en nabijheid, maar het roept ook vragen op over bestuurlijke rolzuiverheid, professionaliteit en toekomstbestendigheid. Wat ons betreft is de vraag die we met elkaar moeten stellen: draagt dit bij aan goed, onafhankelijk en toekomstbestendig onderwijs in Westerwolde.” D66 Westerwolde wil daarom dat de rol van de gemeente als schoolbestuur wordt geëvalueerd. “Het belang van de kinderen, ouders en onderwijspersoneel staat daarbij altijd voorop.”

Dorpen waar het fijn wonen is

Westerwolde is een gemeente met veel ruimte en natuur, met een rijk verenigingsleven en tal van dorpsinitiatieven. Met veel dorpen en kernen, allemaal met hun eigen karakter. D66 wil aandacht voor alle dorpen en kernen, met oplossingen en acties die aansluiten bij wat nodig is. Van voldoende openbaar vervoervoorzieningen en goede fietspaden tot plekken om elkaar te ontmoeten. Hoomoedt: “Verenigingen zijn essentieel als het gaat om fijn wonen. De gemeente moet verenigingen in de gemeente ondersteunen, samenwerking bevorderen en waar nodig financiële middelen beschikbaar te stellen.” Om de veiligheid te verbeteren moet overlast en criminaliteit sneller en strenger worden aangepakt. “De situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is te lang genegeerd door het Rijk. Inwoners verdienen rust en veiligheid.”

Verantwoordelijkheid nemen

Met haar verkiezingsprogramma laat D66 Westerwolde zien dat het anders kan én moet. Met realistische keuzes, oog voor de toekomst en vertrouwen in de kracht van de dorpen, wil de partij samen met inwoners werken aan een gemeente waar iedereen zich thuis kan voelen. “Wij zijn er klaar voor om verantwoordelijkheid te nemen en Westerwolde sterker, eerlijker en toekomstbestendiger te maken,” aldus de partij. “De groei van het aantal D66 stemmers in onze gemeente bij de landelijke verkiezingen sterkt ons om ook lokaal verantwoordelijkheid te nemen. Wij roepen inwoners op om hun stem te laten horen, mee te denken én samen de koers voor de komende jaren te bepalen.”

Bron: D66 Westerwolde