Damclub Winschoten omarmt de “breedtesport“

WINSCHOTEN – De kerntaken van de Nederlandse damverenigingen zijn in eerste instantie de wekelijkse onderlinge competities en teamwedstrijden met 4, 6, 8 of 10-tallen. Daarna komt meestal een sneldamtoernooi voor de eigen leden zo rond de jaarwisseling en aan het eind van het seizoen. Maar zo’n damtoernooi kan natuurlijk ook vervangen worden door een simultaanseance, met of zonder klok. Om de “breedtesport” ten volle te benutten kunnen zogenaamde damdagen worden georganiseerd. Dit zijn grofweg ééndaags toernooien waar de spelers in groepen van 4 in meerdere klassen een zogenaamd rondtoernooi afwerken.



Als speeltempo geldt meestal 1 uur per speler/partij. Dit is veelal een mix van senioren en jeugdige deelnemers. De “breedtesport” is over het algemeen compleet met een jeugdafdeling in de gelederen en daaraan gekoppeld een zogenaamd scholendamtoernooi voor basisschoolleerlingen. Dit is overigens een laagdrempelige manier om jeugd kennis te laten maken met de damsport. Daarnaast worden op diverse basisscholen in Nederland damlessen c.q. workshops verzorgd.

Toernooien in Oost-Groningen

Damclub Winschoten is in de damcyclus van 6 Regio-Cup jeugdtoernooien op zaterdag

7 maart gastheer voor het 4e Regio-Cup jeugdtoernooi. De vorige editie in 2025, gaven hier ruim 60 jeugdige dammers acte de préséance. Plaats van handeling is dan het Theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Dit is trouwens een samenwerkingsverband tussen Cultuurhuis De Klinker, Bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.

Damclub Meeden

Een week later staat zaterdag 14 maart in MFC “De Rode Beuk” in Meeden een ééndaags toernooi voor senioren en huisdammers gepland, georganiseerd door Damclub Meeden.

Informatie hiervoor kan trouwens worden ingewonnen op de site (kalender) van de KNDB.

Damclub Winschoten

De ruim 100-jarige Damclub Winschoten is op veel fronten actief om de damsport in het algemeen te promoten. Een groot aantal vrijwilligers van de club is permanent bezig met de onderlinge competitie, de jeugdafdeling, jeugdtoernooien, workshops en verzorgen van damlessen op een 10-tal basisscholen in de regio Oost-Groningen.

“Trainingsgroep” succesvol

Het gebouw van S.V. Bovenburen is de “thuishaven” van Damclub Winschoten, waar de senioren op de woensdagavond gebruik maken van lokaal 2. Begin vorige jaar is daarnaast gestart met een zogenaamde “trainingsgroep” en is gezien het enthousiasme van de groep een “schot in de roos”. Met de start van het seizoen 2024 -2025 kwam uit de zogenaamde B-groep de wens naar voren om partijen te analyseren met daaraan gekoppeld de theoretische kennis in groepsverband te vergroten. Na 5 maanden onderzoek en voorbereiding werd begin januari 2025 een groep van 12 enthousiaste leden gevormd. Deze vrijdagavond in lokaal 3 van De Bovenburen begint om 18:30 uur met theorie tot ca. 19:15 uur., om daarna het geleerde in praktijk te brengen met een fysieke partij. Deze groep is naast beginnende senioren, tevens geschikt voor middelbare schoolleerlingen. Dan denken wij ook aan jeugd die in het verleden deelnam aan de scholendamtoernooien in Winschoten. De jeugdafdeling van Damclub Winschoten zit trouwens in de bibliotheek van Winschoten en is een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.



“Fitter Brein”

In het kader van het “Fitter Brein” neemt damclub Winschoten elke 14 dagen op de vrijdagmorgen deel aan het zogenaamde crea-uurtje in woonzorglocatie “De Tjamme” in Beerta. Liefhebbers kunnen dan een partij spelen tegen leden van Damclub Winschoten.

Bron: Geert Lubberink