Gewonde zwaan in Borgerswold gered

VEENDAM – Vanmiddag heeft brandweer Veendam, samen met een medewerker van de dierenambulance, een gewonde zwaan gered.
Brandweer Veendam werd vanmiddag om tien over één opgeroepen voor een zwaan die vast zou zitten in het ijs in Borgerswold. Ter plaatse bleek dat het dier niet vast zat, maar gewond was.
Samen met een medewerker van de dierenambulance voeren brandweerlieden met een bootje naar de zwaan. Deze probeerde aan zijn redders te ontsnappen, maar kon niet meer vliegen.
De zwaan is door medewerkers van de dierenambulance naar wildopvang De Fûgelhelling in Ureterp gebracht.
Waardoor de zwaan gewond is geraakt, is niet bekend.
Bron en foto’s: Willem van der Werf/parkstadveendam.nl