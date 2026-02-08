Jazz met een modern randje in vanBeresteyn tijdens de JazzProSessies!

VEENDAM – Zondagmiddag 15 februari wordt de foyer van theater vanBeresteyn omgetoverd tot een Jazzclub tijdens de JazzProSessies. Bezoekers kunnen genieten van een ontspannen jazzconcert, gevolgd door een sessie waarin professionele musici en toptalent van het conservatorium samen optreden.
Zondag 15 februari staan de volgende muzikanten op het podium in de foyer:
Dimitris Karkoulias op de piano, Marco Kerver op de contrabas en Dennis Elderman op de drums.
Na het concert kunnen andere jazzprofessionals en conservatoriumtalent zich aansluiten voor een spontane jamsessie. Kom genieten van een muzikale zondagmiddag in de foyer van vanBeresteyn.
Datum: Zondag 15 februari 2025
Aanvang: 15.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn